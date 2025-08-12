Число укусов клещей на Ставрополье за месяц сократилось втрое

В Ставропольском крае за 32 неделю 2025 года 42 человека обратились в больницы после укусов клещей — в три раза меньше, чем месяц назад. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, отметив тенденцию к снижению числа таких случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в крае зафиксировано 14 заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой. Больше всего пациентов выявили в Александровском округе — три человека. По два случая диагностировали в Арзгирском, Ипатовском и Петровском округах. Единичные заболевания зарегистрированы в Апанасенковском, Красногвардейском, Левокумском, Нефтекумском и Благодарненском округах.

«Клещевым боррелиозом заразились 74 жителя региона. Наибольшее число пациентов — 36 — выявили в Ставрополе. В Кисловодске заболели восемь человек, в Шпаковском округе — шесть. По пять случаев зарегистрировали в Пятигорске и Железноводске. В Ессентуках, Предгорном и Кочубеевском округах диагностировали по три заболевания. По два случая отметили в Невинномысске и Петровском округе, один — в Кировском»,— отмечают в Роспотребнадзоре.

Природные биотопы в регионе обработали акарицидными препаратами на площади 44,6 тыс. кв. м.

Валентина Любашенко