NYT: более десятка иностранных наемников погибли в результате ракетной атаки РФ

Граждане США, Колумбии, Тайваня, Дании и нескольких других стран погибли, когда российская ракета ударила по одному из военных учебных лагерей ВСУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на очевидцев. Газета сообщает, что украинские военные, которые обычно редко подтверждают ракетные удары по военным объектам, эту информацию подтвердили. Они, однако, отказались сообщить точное количество жертв.

Ракетная атака на лагерь в районе города Кропивницкий произошла 21 июля, однако только сейчас, как сообщает газета, стало известно о многочисленных жертвах среди наемников. По данным The New York Times российский удар привел к самым крупным единовременным потерям среди иностранных наемников. Газета напоминает, что иностранные граждане служат как в обычных подразделениях ВСУ, так и в двух особых иностранных легионах, один из которых находится в подчинении ВСУ, другой — военной разведки.

Газета отмечает, что на Украине особенно много колумбийцев, которых привлекают высокие зарплаты, на какие они не могут рассчитывать в своей стране. Иностранцы получают ту же зарплату, что и военнослужащие ВСУ,— от $1 тыс. до $1,75 тыс. Кроме того, им доплачивают боевые бонусы, которые могут превышать $3 тыс в месяц.

Виктор Буй