Роспотребнадзор выявил два случая менингококковой инфекцией за неделю

В России стабилизировалась ситуация с менингококковой инфекцией, за последнюю неделю в стране зафиксировано всего два случая заболевания. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что групповые очаги заболеваемости в 2025 году были зарегистрированы в основном среди трудовых мигрантов. Крупных очагов и широкого распространения инфекции не было допущено благодаря противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию.

Менингококковую инфекцию вызывают бактерии Neisseria meningitidis. В худшем случае болезнь приводит к тяжелым поражениям головного мозга и всего организма с риском инвалидизации и смерти. В 20–30% случаев развиваются тяжелые осложнения: острая надпочечниковая недостаточность (синдром Уотерхауса—Фридериксена), ДВС-синдром, глухота, когнитивные нарушения, эпилепсия.

В июле комитет Госдумы по охране здоровья представлял данные, согласно которым за первые пять месяцев 2025 года было выявлено 1266 случаев заражения (из которых 948 приходится на взрослых). Это на 260% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Полина Мотызлевская