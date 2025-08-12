На Ставрополье на месте падения обломков БПЛА работают взрывотехники

Над территорией Ставропольского края средства РЭБ перехватили и ликвидировали три БПЛА. С обломками беспилотников работают саперы и взрывотехники. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ни один из них не дошел до цели. Места падения обломков расположены в нежилых частях города. Угрозы жизни и имуществу людей нет»,— отметил глава края.

Владимир Владимиров отметил, что принятые подразделениями радиоэлектронной борьбы меры позволили избежать серьезных последствий. Он добавил, что важно и дальше сохранять внимание и бдительность, пользоваться официальными источниками информации.

Наталья Белоштейн