На Ставрополье на месте падения обломков БПЛА работают взрывотехники
Над территорией Ставропольского края средства РЭБ перехватили и ликвидировали три БПЛА. С обломками беспилотников работают саперы и взрывотехники. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Владимир Владимиров.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Ни один из них не дошел до цели. Места падения обломков расположены в нежилых частях города. Угрозы жизни и имуществу людей нет»,— отметил глава края.
Владимир Владимиров отметил, что принятые подразделениями радиоэлектронной борьбы меры позволили избежать серьезных последствий. Он добавил, что важно и дальше сохранять внимание и бдительность, пользоваться официальными источниками информации.