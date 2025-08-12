В Энгельсе за ремонт кровли детского сада предлагают 4,1 млн рублей

В Энгельсском районе Саратовской области ищут подрядчика на ремонт кровли МДОУ «Детский сад № 68». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 13А. Подрядчику предстоит выполнить работы в период с 18 августа до 22 сентября этого года.

Извещение о закупке размещено 12 августа. Срок окончания подачи заявок — 13 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,1 млн руб.

Основными этапами работ являются демонтажные работы, устройство стяжки, огрунтовка кровли, устройство мягкой кровли, штукатурка стен. Также исполнитель должен оформить примыкания к парапетам, установить воронки и зонты, вывезти мусор.

