В Перми выставлен на продажу современный офис в ЖК «Красное яблоко»

В краевой столице растёт спрос на качественные офисы. ПЗСП строит не только жилую недвижимость, но и офисные пространства современного уровня. Застройщик выставил на продажу готовое коммерческое помещение площадью 350,9 м в новом жилом комплексе «Красное яблоко» на улице Яблочкова, д. 5 в Свердловском районе Перми. Стоимость продажи офиса 130 000 за м. В помещении выполнена подготовка под чистовую отделку. Объект расположен на первом этаже современного жилого комплекса, в котором планируется строительство более 4500 квартир. Первые очереди жилого комплекса уже сданы!

Офис оснащен необходимыми инженерными коммуникациями: отопительная система подключена к централизованной ТЭЦ, функционируют системы водоснабжения, канализации и приточно-вытяжной вентиляции. Потолки высотой 3,6 м позволяют использовать пространство под любые потребности бизнеса.

Вход в здание расположен с уровня земли, а въезд на территорию жилого дома осуществляется со стороны ул. Яблочкова и Куйбышева. В ближайшее время планируется запуск нового светофорного заезда с ул. Куйбышева, что повысит транспортную доступность.

Новый жилой квартал «Красное яблоко» от ПЗСП активно застраивается, и коммерческие помещения находятся в дефиците. «Мы видим потребность в размещении большего количества услуг и магазинов, которые будут пользоваться спросом у жителей микрорайона. Это предложение — возможность расширить бизнес или вложить средства в развитие своей компании в одном из динамично развивающихся районов города», — отмечают в ПЗСП.

Современный просторный офис от ПЗСП в ЖК «Красное яблоко» подойдёт для инвесторов и бизнеса, ищущих коммерческие площади в перспективном районе Перми. Связаться с представителями по вопросам приобретения можно уже сегодня по тел.: +7 (342) 292-15-47.

