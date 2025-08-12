Жителя Сызрани будут судить за незаконное производство средств личной гигиены

В суд направлено уголовное дело жителя Сызрани, обвиняемого в организации незаконного производства средств личной гигиены. В случае реализации контрафактной продукции ущерб правообладателям мог составить около 18,5 млн. руб., сообщили в региональном Главке.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Ранее полицейские задержали мужчину 1996 года рождения, подозреваемого в организации нелегального бизнеса. В ходе обысков в складских помещениях было обнаружено специальное упаковочное оборудование и более 30 тыс. наполненных пластиковых емкостей с этикетками известных брендов.

В цехе под руководством злоумышленника трудились четверо работников, производивших контрафактный шампунь и наносивших на флаконы чужие товарные знаки. Продукция затем поступала в регионы России.

По данным следствия, с февраля по июль 2024 года подозреваемый уже причинил материальный ущерб известным косметическим компаниям на сумму более 6 млн. руб.

«Работа по пресечению фактов изготовления и реализации незаконной контрафактной продукции продолжается»,— заявили в полиции.

Алексей Алексеев