Екатеринбурженку обязали вернуть клиентам деньги за обман с магическими услугами

В Екатеринбурге суд обязал жительницу города, оказывающую магические услуги, вернуть более 1 млн руб. клиентам, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Суд установил, что осенью 2023 года клиентка обратилась в магазин «Колдуй баба, колдуй дед» с проблемами со здоровьем. Жительница взяла за диагностику 5 тыс. руб., после чего предложила клиентке привести на сеанс мужа — выяснилось, что у них обоих есть проблемы со здоровьем. За услуги по решению их проблем жительница взяла аванс в 112 тыс. руб. Далее за «чистку дома» она потребовала 55 тыс. руб., а также 20 тыс. руб. на расходные материалы. Затем, сказав, что проблемы оказались сложными, супругам предложили обучение с покупкой волшебных палочек за 100 тыс. руб. Она также попросила их помочь с оплатой аренды помещения — за это супруги передали ей 300 тыс. руб.

В декабре 2023 года супруги поняли, что их обманывают, так как положительного эффекта после сеансов магии они не почувствовали, а денег на них потратили много. Они потребовали от жительницы вернуть деньги, но безуспешно. Тогда они обратились в Кировский районный суд Екатеринбурга. Ответчик не явилась на заседание, и суд вынес заочное решение в пользу истцов. Суд взыскал с нее сумму, в которую вошли компенсация морального вреда, проценты за пользование чужими деньгами и штраф. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу.

Ирина Пичурина