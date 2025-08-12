В Киргизии ввели административную ответственность за хранение порнографии

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, который предусматривает ответственность за хранение и распространение порнографии. Поправки внесены в закон страны об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Целью Закона является защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности»,— говорится в сообщении.

Поправки вносят изменения в статью 109 административного кодекса — «Распространение предметов порнографического характера». Новые поправки предполагают административную ответственность за распространение, хранение, демонстрацию или рекламирование произведений порнографического характера без цели сбыта. Закон был принят парламентом Киргизии 25 июня 2025 года.

Ранее господин Жапаров подписал закон «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики». Проект обязывает провайдеров и владельцев сайтов, работающих на территории страны, блокировать доступ к порнографическим материалам в стране.