В Ставрополе перекрыли дороги из-за обезвреживания дронов

В Ставрополе взрывотехники приступили к обезвреживанию остатков беспилотников, перехваченных системой противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Алферова Фото: Екатерина Алферова

Территория, где ведутся работы, оцеплена сотрудниками полиции. На время операции по уничтожению фрагментов БПЛА власти ограничили автомобильное движение по нескольким направлениям.

Перекрыты проспект Кулакова от улицы Ленина до Первой Промышленной, улицы Индустриальная и Ленина от пересечения с Кулакова до круга. Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, объезд возможен по улицам Лермонтова, Доваторцев и Ленина через центральные магистрали города.

«Прошу с пониманием отнестись к ограничениям и заранее продумать свой маршрут»,— говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что о снятии дорожных ограничений сообщат дополнительно.

«Специалисты проводят контролируемые подрывы, громкие звуки опасности не представляют. На месте находится и глава города Иван Иванович Ульянченко. Сохраняйте спокойствие. Ситуация под контролем»,— сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Тат Гаспарян