Коммунальные службы Перми используют дорожные шампуни для летней уборки городских территорий

В рамках летнего содержания городских территорий коммунальные службы Перми используют специализированные моющие средства, в том числе профессиональный «Бионорд Шампунь», для очистки улично-дорожной сети от сезонных загрязнений.

Особенно востребованным состав оказался после майского паводка, когда в результате подъема уровня Камы прибрежные зоны и нижние секции лестниц были покрыты слоем ила. Благодаря концентрированной формуле и высокой моющей способности «Бионорд Шампунь» помог справиться с загрязнениями на данном участке.

Как подчеркивает производитель – Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), «Бионорд Шампунь» разработан с учетом повышенных экологических стандартов, что позволяет использовать его для комплексной уборки городских территорий. Специально разработанная формула средства эффективно удаляет сезонные загрязнения, включая остатки песка, противогололедных реагентов и масляные пятна, значительно сокращая время обработки по сравнению с традиционными методами мойки.

Согласно данным лабораторных испытаний, моющая способность «Бионорд Шампуня» выше, чем у обычной воды, в 15 раз, что позволяет коммунальным службам оптимизировать расход ресурсов при поддержании чистоты городской инфраструктуры.

Безопасность применения средства подтверждена полным пакетом разрешительных документов, включая положительное заключение государственной экологической экспертизы, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорт безопасности ФГУП «Стандартинформ» и сертификат соответствия Госстандарта России «Ростест».

Регулярное использование специализированных моющих средств снижает уровень запыленности воздуха и помогает поддерживать чистоту городских территорий на протяжении всего сезона.

