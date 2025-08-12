Два летевших в Калининград самолета возвращаются в Петербург

Выполняющий рейс Петербург—Калининград самолет Boeing 737-8MC возвращается обратно в Пулково. По данным Flightradar, самолет кружит над Финским заливом. В пресс-службе Пулково сообщили, что причина возврата — гроза в нейтральных водах.

В авиакомпании «Россия» заявили, что над Финским заливом установилась грозовая облачность, которую нельзя обойти. «Самолет, выполняющий рейс FV6333 Петербург—Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиями»,— приводит заявление компании 78.ru.

По данным РЕН ТВ, обратно в Пулково также летит самолет «Победы», направлявшийся в Калининград.