На проект по ремонту нижегородского драмтеатра направят 3,3 млн рублей

Нижегородский драматический театр готов направить более 3,3 млн руб. собственных средств на разработку научно-проектной документации для реставрации здания театра. Об этом говорится в документации к аукциону по выбору подрядчика для проведения работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Отмечается, что принять участие в аукционе смогут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Победителю аукциона предстоит разработать документацию для реставрации фасадов, ремонта кровли и гидроизоляции театральных подвалов. Также необходимо разработать документацию по устройству в здании драмтеатра системы наружного видеонаблюдения.

На разработку проектной документации у победителя аукциона будет время до конца 2025 года.

Здание драматического театра расположено в центре Нижнего Новгорода и является объектом культурного наследия.

Андрей Репин