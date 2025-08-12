В Самарской области огонь уничтожил 200 тонн сена

Сегодня, 12 августа, в 03:29 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о пожаре в Безенчукском районе. В селе Потуловка на улице Центральной горело собранное в тюки сено, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К месту оперативно направились пожарный расчет и добровольная пожарная команда села Натальино. По прибытии было установлено, что горит 200 тонн тюков сена.

В 05:15 (MSK+1) пожар был локализован, после чего начался пролив территории с целью охлаждения мест горения и предотвращения появления новых очагов возгорания.

Причины пожара устанавливаются.

Алексей Алексеев