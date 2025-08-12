В Чайковском задержан организатор нарколаборатории

УФСБ России по Пермскому краю по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан уроженец Амурской области, организовавший в Чайковском кустарное производство мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: УФСБ по Пермскому краю.

В ходе обыска в доме подозреваемого изъяты мефедрон, прекурсоры и лабораторное оборудование. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах).