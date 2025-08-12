В Волгограде работник дорожной компании получил ожоги 50% тела, возбуждено дело

В Волгограде следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о травме рабочего на производстве (ч. 1 ст. 143 УК РФ) в отношении мастера участка по разметке автодорог УНПП «Аспект-ООО». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Центрального района Волгограда выяснила, что работник УНПП «Аспект-ООО» получил телесные повреждения в виде ожогов более 50% тела в апреле этого года. Несчастный случай произошел во время промывки разметочной машины для смешивания красок с целью последующего нанесения дорожной разметки.

К серьезному травмированию работника привели нарушения требований охраны труда — ответственные должностные лица УНПП «Аспект-ООО» ненадлежащим образом организовали производственные работы. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов