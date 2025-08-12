В Прикамье три человека погибли в овощной яме

СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту смерти трех человек. Как сообщает сайт управления, 9 августа в Пермском муниципальном округе мужчина 1947 года рождения решил просушить и обеззаразить овощную яму и поставил в нее ведро с тлеющими углями, после чего наглухо ее запер. 11 августа он спустился в яму и потерял сознание. Его супруга 1948 года рождения позвала на помощь дочь и зятя, которые поочередно спустились в яму и также потеряли сознание. Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли из ямы тела трех погибших, которые скончались в результате отравления угарным газом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.