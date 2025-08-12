Несовершеннолетний житель Оренбурга получил судимость за работу «курьером»

Красногвардейский районный суд признал виновным несовершеннолетнего жителя Оренбурга по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в ноябре 2023 года несовершеннолетний согласился с предложением неизвестного о работе курьером. Он прибыл в Красногвардейский район и забрал у местной жительницы 155 тыс. руб. Сообщники подсудимого ввели женщину в заблуждение. Она думала, что деньги предназначаются для заглаживания вины перед потерпевшей в ДТП, виновницей которого была ее дочь. Подсудимый часть денег оставил себе, остальное перевел своему «работодателю».

Суд назначил жителю Оренбурга наказание в виде исправительных работ на семь лет с удержанием ежемесячно из заработка 10% в доход государства. Удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с подсудимого суммы причиненного ущерба.

Руфия Кутляева