В Ярославской области выявили пьяного судоводителя

В Ярославском округе на Волге был выявлен местный житель, который управлял маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В минувшие выходные сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России провели рейды в акватории Ярославля, Ярославского и Тутаевского округов, а также Рыбинского водохранилища. В районе поселка Михайловский они остановили судно, которым управлял пьяный человек.

«Сотрудники ГИМС провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью алкотестера, подтвердившего факт употребления алкоголя. Нарушитель, 39-летний мужчина, согласился с показаниями прибора и признал, что сел за управление судном после употребления спиртного»,— рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

В отношении судоводителя было вынесено постановление по ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ (управление судном судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения). За данное правонарушение предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тыс. руб. либо лишение права управления судном на 1-2 года. Судно отбуксировали к берегу для дальнейшего подъема с воды.

Всего в прошедшие выходные сотрудники ГИМС проверили более 150 судов, выявили 39 правонарушений, общая сумма штрафов превысила 174 тыс. руб.

Алла Чижова