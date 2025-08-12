Средняя цена на подержанные автомобили в Челябинске выросла до 1,4 млн рублей

В июле 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в Челябинской области составила почти 1,4 млн руб., увеличившись на 0,7% за месяц. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Авто.ру».

Самое большое снижение цены за месяц в регионе зафиксировано в сегменте китайских машин. Так, Haval Jolion подешевел до 1,7 млн руб., что на 10,8% меньше, чем в июне. Средняя цена продажи Chery Tiggo 4 Pro снизилась на 4,2% до 1,6 млн руб., автомобили Haval F7x подешевели на 3,2% до 1,9 млн руб.

При этом за год цены на подержанные автомобили снизились во всех сегментах. Машины российских марок подешевели в среднем на 1,2% с прошлого июля, цены опустились до 694 тыс. руб. Стоимость европейских, японских и корейских автомобилей снизилась на 7,7% до 2,3 млн руб. Что касается китайских машин, цены на них упали на 4% до 2,2 млн руб. Как отмечают эксперты платформы, ключевыми причинами уменьшения стоимости на вторичном рынке остается избыточное предложение и продолжающийся сдвиг спроса. Многие продавцы по-прежнему завышают ожидаемую стоимость транспорта, а высокие ставки по автокредитам ограничивают количество потенциальных покупателей.

Виталина Ярховска