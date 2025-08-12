В Башкирии возбудили дело об избиении 11-летнего ребенка

Дюртюлинский межрайонный отдел управления СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении двоих 16-летних подростков. Они подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Видеозапись об избиении подростка в селе Кушнаренково выявили в соцмедиа. С участниками конфликта проводятся следственные действия. В отношении потерпевшего планируют провести судебно-медицинскую экспертизу. Следователи устанавливают причины и условия преступления.

Участников драки установили по видеозаписи, сообщает пресс-служба МВД по Кушнаренковскому району. По предварительным данным, два подростка 2008 и 2009 годов рождения избили ребенка 2013 года рождения. Детей вместе с родителями доставили в следственное подразделение.

Прокуратура Башкирии контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Майя Иванова