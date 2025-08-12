Тюменец получил условный срок за распространение детского порно

Голышмановский районный суд в Тюменской области вынес приговор жителю по ч. 2 пп. «а, г» ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). По данным пресс-службы судов региона, ему назначен условный срок в четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 10 июня 2024 года тюменец, находясь у себя дома, из соцсети скачал порнографический ролик с участием девочки семи-восьми лет. Видео он отправил в комментарии под товарами в маркетплейсе — там не было его знакомых, кроме того, ему было известно, что на сайте не удаляют такие ролики: они остаются в свободном доступе и их может посмотреть любой человек. Тюменец решил проверить, так ли это на самом деле.

Представитель маркетплейса пояснил, что отзывы обрабатываются сотрудниками вручную, и только после этого их могут разместить или отклонить. После размещения файлов в отзывах они попали на модерацию и были удалены, а информацию о разместившем их отправили в правоохранительные органы. Подсудимый полностью признал вину, от дачи показаний отказался.

Суд также назначил ему испытательный срок в 3,5 года и обязал его встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, не менять без уведомления место жительства и работы, один раз в месяц являться на регистрацию.

Ирина Пичурина