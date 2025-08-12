В поселке Энгельсского района хотят отремонтировать автодорогу за 1,6 млн рублей

В Энгельсском районе Саратовской области планируют отремонтировать автодорогу в поселке Пробуждение. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Речь идет об ул. Придорожная. Требуется выполнить ремонт участка от пересечения ул. Придорожная с ул. Эльтонская до ул. Придорожная д. 38. Заказчиком выступает администрация Новопушкинского муниципального образования Энгельсского района.

Подрядчику предстоит выполнить все работы с даты заключения контракта до 25 сентября этого года. Согласно описанию объекта закупки, особым условием является то, что складирование материалов, уборку мест проведения работ с вывозом строительного мусора осуществляет подрядчик.

Извещение о закупке размещено 11 августа. Заявки принимаются до 19 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,6 млн руб.

Павел Фролов