На ремонт территории перед Домом Курултая в Уфе выделили до 91,6 млн рублей

Республиканское ГКУ «Хозяйственное управление» ищет подрядчика благоустройства территории у Дома Курултая на улице Заки Валиди в Уфе. Начальная максимальная цена закупки — 91,6 млн руб. Контракт профинансируют из республиканского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова Фото: Наталья Балыкова

Как следует из материалов госзакупки, подрядчик должен будет разобрать старое плиточное покрытие, уложить новые плиты и брусчатку, а также озеленить территорию, установить малые архитектурные формы и заменить флагшток. Завершить работы необходимо до конца октября, предоставив на них двухлетнюю гарантию.

Итоги аукциона подведут 22 августа.

Наталья Балыкова