В КБР оборудование обанкротившегося СХП оценили в 46 млн рублей

Согласно отчету об оценке, рыночная стоимость движимого имущества обанкротившейся ООО СХП «Зеленая роща» в КБР составляет 46 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав активов входят 112 наименований оборудования, включая автоматы для ополаскивания и укупорки, емкости из нержавеющей стали, эмалированные резервуары, песочные фильтры, центробежные насосы и этикетировочные машины.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СХП «Зеленая роща» зарегистрировано в 2016 году в Ставропольском крае (с. Орловка). Основной вид деятельности — производство соковой продукции из фруктов и овощей. Учредитель — Адиюх Кильчукова. Уставный капитал общества — 20 тыс. руб. Выручка предприятия за 2022 год составила 2,1 млн руб., убыток — 2,5 млн. руб.

Компания владела производственными мощностями на праве собственности по адресу: улица Заречная, 30 в селе Псычох в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики.

В марте 2025 года суд признал банкротом ООО СХП «Зеленая роща». Заявление о несостоятельности предприятия подало АО «Щелково Агрохим». На первом собрании кредиторов, состоявшемся 30 января 2025 года, в реестр включили требования на общую сумму 38,5 млн руб.

Тат Гаспарян