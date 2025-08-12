В Ульяновской области направлено в суд резонансное уголовное дело о жестоком убийстве девочки

Прокурор Тереньгульского района Ульяновской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело подростка из села Тумкино Тереньгульского района, обвиняемого в убийстве малолетней, совершенном с особой жестокостью (п. «в», п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы). Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 апреля этого года. 14-летняя Влада в ту ночь была дома одна — мать ночевала в другом месте. Утром мать не могла дозвониться до дочери и попросила соседку проверить, что с девочкой. Та обнаружила в доме многочисленные следы крови и в подвале мертвую девочку с многочисленными колото-резаными ранами. Вещи в доме были разбросаны. Как позднее установили следователи, всего девочке было нанесено ножом и топором более 70 ударов по голове, шее и телу.

5 апреля подозреваемый был задержан — им оказался 15-летний сосед девочки, проживающий через дом, на той же улице. Он — старший брат одноклассницы и лучшей подруги убитой девочки.

Свою вину в убийстве он признал в полном объеме. Следствию пояснил, что сначала у них с Владой был нормальный разговор, но потом она в беседе якобы негативно отозвалась о его сестре, и его «переклинило», он «впал в ярость, схватил первое, что попалось под руку» — нож, а затем топор.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что «хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики обвиняемый не страдал, но совершению преступления могли способствовать «личностная незрелость с выраженным эгоцентризмом, обидчивостью, застреваемостью на негативно окрашенных переживаниях».

В связи с тем, что обвиняемый несовершеннолетний, ему может быть назначено наказание не более 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в детской воспитательной колонии, а по достижении 18 лет —в колонии общего режима.

Андрей Васильев, Ульяновск