Бывший спикер думы Перми покинул пост директора в «дочке» УНИИКМ

Экс-председатель городской думы Перми Юрий Уткин покинул пост гендиректора нытвенского ООО «Углекон», говорится в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 12 августа.

Юрий Уткин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новым директором ООО назначен Андрей Пепеляев. Ранее он был ликвидатором ФГУП «Научно-технический центр металлокомпозиционных материалов “Комета”». Учредителем этого ФГУП было АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (УНИИКМ), которое является владельцем ООО «Углекон».

Юрий Уткин подтвердил «Ъ-Прикамье», что покинул пост генерального директора ООО «Углекон». Свой уход он связал с идущими кадровыми изменениями в институте: «Новая команда планирует перезагрузить проект». Господин Уткин остался работать в УНИИКМ на должности замдиректора по медицинскому направлению. Этой весной владелец УНИИКМ — корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — сменил гендиректора и самого института.

Юрий Уткин возглавил ООО «Углекон» в 2022 году. ООО является резидентом территории опережающего экономического развития «Нытва» и реализует приоритетный инвестпроект «Создание производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов». Цель проекта — создание серийного производства эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов. Они применяются в ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии. Объем инвестиций в проект — 1,5 млрд руб. Срок реализации — 2020–2024 годы. В результате на производстве планируется создать 156 новых рабочих мест.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году в ООО «Углекон» числилось семь человек. Выручка общества в 2024 году составила 22 млн руб., чистая прибыль — 8 млн руб.

