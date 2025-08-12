ТАСС: требования кредиторов по делу бизнесмена Новицкого достигли 12 млрд руб.

Общий размер хищений по делу экс-президента холдинга АФК «Система» и бывшего замгендиректора «Фосагро» Евгения Новицкого превышает 9 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов. Господин Новицкий находится под арестом по делу о хищении у негосударственных пенсионных фондов.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

«Общий размер установленных на данный момент хищений... превышает 9 млрд руб., действия обвиняемых привели к банкротству данных пенсионных фондов»,— сказал собеседник агентства. Он уточнил, что требования кредиторов составляют чуть менее 12 млрд руб.

Евгению Новицкому предъявлено обвинение в шести фактах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По делу также проходят совладельцы инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев и Константин Бейрит.

