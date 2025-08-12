В Оренбуржье собрали второй миллион тонн зерна

На территории Оренбургской области скошено 782,3 тыс. га зерна, обмолочено 781,2 тыс. га. Засыпано 2,024 млн тонн зерна, из которых 1,84 млн тонн — озимые культуры. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году в это время было собрано на 740 тыс. тонн меньше. В этом сезоне средняя урожайность составила 25,9 центнера с гектара. Наибольшие показатели у Грачевского района (34,7 центнера с га). Более 30 центнеров с га собирают Абдулинский, Сорочинский муниципальные округа, Бугурусланский, Бузулукский, Курманаевский, Матвеевский, Октябрьский, Переволоцкий, Сакмарский, Саракташский, Северный, Тюльганский и Шарлыкский районы.

По валовому сбору лидируют Курманаевский (172,5 тыс. тонн), Бузулукский (143,3 тыс. тонн) и Новосергиевский (138,3 тыс. тонн) районы.

Руфия Кутляева