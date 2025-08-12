Проектировщику пешеходного центра Ярославля насчитали неустойку

В Ярославле МКУ «Агентство по строительству» удержит 2,3 млн руб. в качестве неустойки по муниципальному контракту на проектирование первой очереди благоустройства пешеходного центра. Соответствующая информация отображена в системе «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложение по благоустройству мини-площади на пересечении Кирова и Андропова.

Фото: ООО «Проектный офис» Предложение по благоустройству мини-площади на пересечении Кирова и Андропова.

Фото: ООО «Проектный офис»

Напомним, что контракт был заключен в апреле 2024 года между учреждением и ООО «Проектный офис» из Уфы. Подрядчик разрабатывал проект улицы Кирова и Депутатского переулка, в сентябре 2024 года были представлены эскизы, и выполнял предварительные инженерные изыскания по остальным пешеходным улицам — Максимова, Андропова, Нахимсона и Депутатской.

Работы должны были быть завершены до 31 августа 2024 года, однако фактически документ о приемке выполненных подрядчиком работ был размещен только в апреле 2025 года. Общий период просрочки составил 237 дней, с учетом периода приостановки работ по причинам, которые не зависят от подрядчика и заказчика, — 156 дней.

«В соответствии с пунктом муниципального контракта сообщаю, что из суммы, подлежащей оплате поставщику, заказчиком будет удержана сумма неустойки в размере 2 млн 340 тыс. руб.»,— говорится в требовании об уплате неустойки.

Общая стоимость контракта составила 25 млн руб.

Алла Чижова