Бывший топ-менеджер пермского завода возглавил подрядчика в Томске

Бывший гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Марк Гершевич возглавил томское ООО «СМУ-33», говорится в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 12 августа.

Марк Гершевич.

Марк Гершевич.



ООО «СМУ-33» создано в 2002 году и занимается разработкой строительных проектов. Ранее общество получало тендеры различных госструктур в Томске по реконструкции и ремонту объектов капстроительства. Выручка ООО в 2024 году составила 18,8 млн руб. Господин Гершевич с 2014 года владеет в Томске долей в ООО «Триград», которое управляет недвижимым имуществом.

Марк Гершевич, выходец из ФКП «Алексинский химкомбинат» (Тульская область), был назначен на должность руководителя ППЗ в июле 2009 года. Осенью 2011 года Минпромторг РФ освободил его от должности в связи с утратой формы допуска к сведениям, составляющим гостайну. Незадолго до расторжения с ним контракта ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю возбудило в отношении господина Гершевича уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями должностного лица коммерческой организации). В итоге его уголовное преследование было прекращено, но к руководству заводом он так и не вернулся.

После ухода с работы в оборонном предприятии Марк Гершевич занимался различными видами бизнеса, в том числе развивал проекты общепита в Москве.