Директор волгоградской фирмы предстанет перед судом за невыплату рабочим 700 тыс

В Волгоградской области суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении гендиректора МУП «Береславское КХ». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант не выплачивал заработную плату семи работникам предприятия коммунального хозяйства и расходовал положенные им деньги по своему усмотрению. Сформировалась задолженность перед работниками на сумму порядка 700 тыс. руб.

Свою вину фигурант не признал. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Калачевского района. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение. Арестован автомобиль гендиректора стоимостью около 700 тыс. руб.

МУП «Береславское КХ» зарегистрировано в поселке Береславка Волгоградской области в 2006 году. Основным видом деятельности является обеспечение работоспособности тепловых сетей. Директором с 2020 года числится Андрей Бондаренко. В 2024 году выручка МУП «Береславское КХ» составила 47 млн руб., прибыль — 1,8 млн руб. Организация была участником 173 арбитражных дел на общую сумму 134 млн руб., в отношении нее возбуждалось 10 исполнительных производств. МУП «Береславское КХ» участвовало в роли поставщика в 158 госзакупках на сумму 61 млн руб. и выступало заказчиком в 54 госзакупках на сумму 135,6 млн руб.

Павел Фролов