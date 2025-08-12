В Челябинской области на организацию перевозок направили 5,2 млрд рублей

На организацию перевозок по регулируемым тарифам в этом году в бюджете Челябинской области предусмотрено 5,2 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального законодательного собрания.

Сейчас в области работает 262 муниципальных и 51 межмуниципальный маршрут общественного транспорта. Еще 117 рейсов курсируют по Челябинской агломерации, в которую входят Челябинск, Копейск и Сосновский муниципальный округ. Как отмечает первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию заксобрания Владимир Перезолов, перевод маршрутов на регулируемый тариф позволяет пассажирам передвигаться по социально значимым маршрутам и пользоваться льготами при оплате проезда.

Виталина Ярховска