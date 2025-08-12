Концерн «Калашников» открыл в Ижевске центр по обучению операторов БПЛА

Концерн «Калашников» открыл в Ижевске центр по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба предприятия.

Первостепенно готовить операторов БПЛА будут из числа военнослужащих СВО по направлению командирования воинских частей и представителей других силовых ведомств и структур. Также в центре планируется обучение горожан, пришедших самостоятельно. Им потребуется определенная проверка, какая именно — не уточняется.

«Наш учебный центр располагает всем необходимым для качественного предоставления образовательных услуг, в том числе, для проведения производственной, летной практики. Отдельная наша задумка — организовать на базе центра специальные курсы операторов БПЛА для детей»,— сказал генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

Для проведения образовательной деятельности концерном была получена соответствующая лицензия. Преподавателями центра являются действующие операторы БПЛА. Образование будет осуществляться в очной форме на платной основе.