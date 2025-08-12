Строительство горнолыжного курорта «Ермак» в Чусовом завершат к 2026 году

Инвестпроект по строительству горнолыжного комплекса «Ермак» в Чусовом планируется завершить к 2026 году, сообщил Business Class со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. Сейчас по проекту выполняются подготовительные мероприятия по формированию рельефа территории.

Созданием горнолыжного комплекса «Ермак» в Чусовом занимается ООО «Спортивный туристический комплекс “Ермак”» — резидент территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (ТОСЭР). В проект компания инвестирует 225,2 млн руб. и создаст в новом комплексе минимум 26 новых рабочих мест.

Об инициативе по строительству всесезонного горнолыжного комплекса «Ермак» в Чусовом стало известно в 2022 году. Объект предполагается создать на базе детской горнолыжной школы. Разместится он в районе бывшего Чусовского карьера, где ранее велась добыча камня для строительства.

Проект предполагает строительство горнолыжных трасс протяженностью 7 км, установку подъемников и создание детской горнолыжной школы. Его реализация разделена на три этапа. На первом этапе, который планировалось завершить в IV квартале 2023 года, инвестор должен был оборудовать учебный и туристический склоны, установить подъемник и построить корпус для школы. В рамках второго было запланировано оборудование спортивной трассы для фристайла и сноуборда, ее запуск намечен на декабрь 2025 года. На третьем этапе предусмотрена планировка северного склона с выходом к реке Чусовой, он должен открыться в декабре 2026 года.