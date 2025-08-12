Прикамских школьников научат действиям при пожаре на средства гранта губернатора

В Пермском крае более 3 тыс. школьников примут участие в проекте «Большая пожарная игра». Как сообщает региональная ассоциация операторов услуг в области пожарной безопасности (ассоциация РОПБ), учащиеся 1–8-х классов получат практические навыки по правильным действиям при пожаре и осторожному обращению с огнем. Одно из упражнений в программе обучения — эвакуация из здания, в котором с помощью специального оборудования имитировано возгорание и задымление.

Ранее заявка ассоциации РОПБ вошла в число победителей конкурса, организованного фондом грантов губернатора Пермского края. Занятия для школьников пройдут в Перми, Соликамске, Чусовом, Кунгуре и Краснокамске.

Также на базе ряда учебных заведений появятся ресурсные центры, которым бесплатно будет передано оборудование и методические материалы для самостоятельной организации обучения. Из губернаторского фонда на реализацию проекта будет выделено более 1,33 млн руб., еще 1,4 млн руб. составят привлеченные средства.