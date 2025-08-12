Глава СКР запросил доклад о расследовании смерти жителя Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал докалад о расследовании уголовного дела по факту смерти жителя Башкирии, сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В соцсетях обсуждаются обстоятельства смерти жителя Уфы, отмечается в пресс-релизе. Сообщается, что мужчина пытался сесть в автомобиль, который ошибочно принял за такси. Водитель ударил его, пострадавший упал на асфальт и умер.

В следственном управлении по Башкирии расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Родители умершего просят привлечь виновного к ответственности.

Майя Иванова