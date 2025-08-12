Администрация Волгограда предлагает 2,1 млн за охранные услуги на мероприятиях
Администрация Волгограда разместила аукцион на оказание охранных услуг при проведении массовых мероприятий, посвященных памятным датам. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».
Исполнитель обязуется обеспечивать порядок в местах проведения массовых мероприятий, внутриобъектовый режим и пропускной режим на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности. Он должен иметь возможность оказывать услуги единовременно на всех постах в количестве не менее 170 человек.
Охранные услуги необходимо оказывать до конца этого года по заявке заказчика. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,1 млн руб. Извещение о закупке размещено 11 августа. Заявки принимаются до 19 августа.