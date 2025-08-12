Парк развлечений в Уфе выплатит 550 тысяч рублей компенсации за отравление детей
Советский районный суд Уфы обязал «Джанго парк» выплатить более 550 тыс. рублей компенсации детям, заразившимся кишечной инфекцией во время празднования дня рождения. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, детский праздник провели в октябре 2023 года. После у нескольких гостей появились симптомы болезни. Эпидемиологическое расследование выявило нарушения санитарных норм, способствовавших возникновению и распространению инфекции.
Пострадавшие обратились в управление Роспотребнадзора по Башкирии с просьбой о защите их прав в суде. Ведомство подготовило исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, штрафа, средств за некачественную услугу и потраченных на лекарства денег.