Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кубок Гагарина приедет в города Ярославской области: график

12 августа стартует тур Кубка Гагарина, обладателем которого стал ХК «Локомотив», по округам Ярославской области. В правительстве области сообщали, что в первый день тура главный трофей КХЛ привезут в Переславль-Залесский.

Фотосессия с главным трофеем хоккейного турнира Кубок Гагарина на у памятника 1000-летию основания Ярославля. Символ КХЛ — снежный человек

Фотосессия с главным трофеем хоккейного турнира Кубок Гагарина на у памятника 1000-летию основания Ярославля. Символ КХЛ — снежный человек

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фотосессия с главным трофеем хоккейного турнира Кубок Гагарина на у памятника 1000-летию основания Ярославля. Символ КХЛ — снежный человек

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В администрации округа сообщили, что презентация Кубка Гагарина состоится в 12:00 на Народной площади. 13 августа главный трофей КХЛ привезут в Ростов Великий — в 10:00 в ФОК «Олимп», и в Гаврилов-Ям — с 14:00 до 17:00 в Гаврилов-Ямской ДЮСШ.

14 августа главный трофей КХЛ выставят в Рыбинске в ДС «Полет» с 11:00 до 14:00, а также в Тутаеве — в Центральном парке с 15:00 до 17:00. Заключительным городом тура станет Данилов. Там Кубок Гагарина презентуют в молодежном центре «Бригантина» в 12:00.

В одной из окружных администраций сообщали, что участие команды ХК «Локомотив» в мероприятии не подразумевается. Как ранее сообщал губернатор Михаил Евраев, в каждом городе тура организуют развлекательную программу.

«Этот тур станет продолжением большого праздника в честь нашей победы, которая навсегда вошла в историю хоккея»,— считает господин Евраев.

Алла Чижова

Фотогалерея

Как ярославцы отметили завоевание Кубка Гагарина

Предыдущая фотография
Нападающий Александр Радулов с Кубком Гагарина во время чемпионского парада

Нападающий Александр Радулов с Кубком Гагарина во время чемпионского парада

Фото: ХК «Локомотив»

Парад чемпионов на Которосльной набережной, болельщики с плакатом &quot;Чемпионы&quot;

Парад чемпионов на Которосльной набережной, болельщики с плакатом "Чемпионы"

Фото: ХК «Локомотив»

Парад стартовал от &quot;Арены-2000&quot;, где 21 мая 2025 года клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина. На фото: Максим Березкин и Максим Шалунов

Парад стартовал от "Арены-2000", где 21 мая 2025 года клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина. На фото: Максим Березкин и Максим Шалунов

Фото: КХЛ

Хоккеисты поднимали Кубок Гагарина, чтобы его видели болельщики, стоявшие у дорог

Хоккеисты поднимали Кубок Гагарина, чтобы его видели болельщики, стоявшие у дорог

Фото: ХК «Локомотив»

Игроки &quot;Локомотива&quot; приветствовали своих болельщиков. На фото: нападающий Артур Каюмов

Игроки "Локомотива" приветствовали своих болельщиков. На фото: нападающий Артур Каюмов

Фото: ХК «Локомотив»

Автобус &quot;Локомотива&quot; проехал по Московскому проспекту, на протяжении всего пути его сопровождали полицейские автомобили

Автобус "Локомотива" проехал по Московскому проспекту, на протяжении всего пути его сопровождали полицейские автомобили

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающий Георгий Иванов приветствует водителей

Нападающий Георгий Иванов приветствует водителей

Фото: ХК «Локомотив»

Капитан &quot;Локомотива&quot; Александр Елесин и Александр Радулов выносят Кубок Гагарина после парада на Советскую площадь

Капитан "Локомотива" Александр Елесин и Александр Радулов выносят Кубок Гагарина после парада на Советскую площадь

Фото: Правительство Ярославской области

Команду ждали на Советской площади тысячи болельщиков. На заднем плане — правительство Ярославской области, украшенное баннерами в честь &quot;Локомотива&quot;

Команду ждали на Советской площади тысячи болельщиков. На заднем плане — правительство Ярославской области, украшенное баннерами в честь "Локомотива"

Фото: Правительство Ярославской области

Все игроки получили почетные грамоты, президент клуба Юрий Яковлев награжден медалью «За труды во благо земли Ярославской» I степени. На фото: губернатор Михаил Евраев (слева) и Георгий Иванов (справа)

Все игроки получили почетные грамоты, президент клуба Юрий Яковлев награжден медалью «За труды во благо земли Ярославской» I степени. На фото: губернатор Михаил Евраев (слева) и Георгий Иванов (справа)

Фото: Правительство Ярославской области

Специально изготовленные к празднику сувениры в виде медведей с клюшками с символикой клуба, которые были вручены членам команды

Специально изготовленные к празднику сувениры в виде медведей с клюшками с символикой клуба, которые были вручены членам команды

Фото: Правительство Ярославской области

«Вы — наш верный помощник и большая часть этого успеха. Мы сделали это вместе. Для тех, кто был до нас, и для тех, кто придет после»,— капитан Александр Елесин обратился к болельщикам со сцены на Советской площади

«Вы — наш верный помощник и большая часть этого успеха. Мы сделали это вместе. Для тех, кто был до нас, и для тех, кто придет после»,— капитан Александр Елесин обратился к болельщикам со сцены на Советской площади

Фото: ХК «Локомотив»

На Советской площади звучал хит шведской группы ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!», ставший спонтанным гимном «Локомотива»

На Советской площади звучал хит шведской группы ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!», ставший спонтанным гимном «Локомотива»

Фото: ХК «Локомотив»

Празднование переместилось в &quot;Арену-2000&quot;. Там гостей ждало впечатляющее шоу с подвесной сценой

Празднование переместилось в "Арену-2000". Там гостей ждало впечатляющее шоу с подвесной сценой

Фото: Правительство Ярославской области

После слов губернатора, вспомнившего погибшую команду, зрители встали со своих мест и начали аплодировать

После слов губернатора, вспомнившего погибшую команду, зрители встали со своих мест и начали аплодировать

Фото: Правительство Ярославской области

В ходе торжественного мероприятия на «Арене-2000» игрокам и тренерам вручили памятные перстни, а также мини-копию Кубка Гагарина. На фото: Александр Елесин

В ходе торжественного мероприятия на «Арене-2000» игрокам и тренерам вручили памятные перстни, а также мини-копию Кубка Гагарина. На фото: Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив»

Георгий Иванов с мини-копией Кубка

Георгий Иванов с мини-копией Кубка

Фото: ХК «Локомотив»

Александр Радулов на вручении

Александр Радулов на вручении

Фото: ХК «Локомотив»

Перстень и мини-кубок, которые вручили членам команды

Перстень и мини-кубок, которые вручили членам команды

Фото: Егор Сурин

Памятное фото с &quot;Арены-2000&quot; с Кубком Гагарина

Памятное фото с "Арены-2000" с Кубком Гагарина

Фото: ХК «Локомотив»

Концерт рэп-исполнителя МОТ

Концерт рэп-исполнителя МОТ

Фото: Правительство Ярославской области

Следующая фотография
1 / 21

Нападающий Александр Радулов с Кубком Гагарина во время чемпионского парада

Фото: ХК «Локомотив»

Парад чемпионов на Которосльной набережной, болельщики с плакатом "Чемпионы"

Фото: ХК «Локомотив»

Парад стартовал от "Арены-2000", где 21 мая 2025 года клуб впервые стал обладателем Кубка Гагарина. На фото: Максим Березкин и Максим Шалунов

Фото: КХЛ

Хоккеисты поднимали Кубок Гагарина, чтобы его видели болельщики, стоявшие у дорог

Фото: ХК «Локомотив»

Игроки "Локомотива" приветствовали своих болельщиков. На фото: нападающий Артур Каюмов

Фото: ХК «Локомотив»

Автобус "Локомотива" проехал по Московскому проспекту, на протяжении всего пути его сопровождали полицейские автомобили

Фото: ХК «Локомотив»

Нападающий Георгий Иванов приветствует водителей

Фото: ХК «Локомотив»

Капитан "Локомотива" Александр Елесин и Александр Радулов выносят Кубок Гагарина после парада на Советскую площадь

Фото: Правительство Ярославской области

Команду ждали на Советской площади тысячи болельщиков. На заднем плане — правительство Ярославской области, украшенное баннерами в честь "Локомотива"

Фото: Правительство Ярославской области

Все игроки получили почетные грамоты, президент клуба Юрий Яковлев награжден медалью «За труды во благо земли Ярославской» I степени. На фото: губернатор Михаил Евраев (слева) и Георгий Иванов (справа)

Фото: Правительство Ярославской области

Специально изготовленные к празднику сувениры в виде медведей с клюшками с символикой клуба, которые были вручены членам команды

Фото: Правительство Ярославской области

«Вы — наш верный помощник и большая часть этого успеха. Мы сделали это вместе. Для тех, кто был до нас, и для тех, кто придет после»,— капитан Александр Елесин обратился к болельщикам со сцены на Советской площади

Фото: ХК «Локомотив»

На Советской площади звучал хит шведской группы ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!», ставший спонтанным гимном «Локомотива»

Фото: ХК «Локомотив»

Празднование переместилось в "Арену-2000". Там гостей ждало впечатляющее шоу с подвесной сценой

Фото: Правительство Ярославской области

После слов губернатора, вспомнившего погибшую команду, зрители встали со своих мест и начали аплодировать

Фото: Правительство Ярославской области

В ходе торжественного мероприятия на «Арене-2000» игрокам и тренерам вручили памятные перстни, а также мини-копию Кубка Гагарина. На фото: Александр Елесин

Фото: ХК «Локомотив»

Георгий Иванов с мини-копией Кубка

Фото: ХК «Локомотив»

Александр Радулов на вручении

Фото: ХК «Локомотив»

Перстень и мини-кубок, которые вручили членам команды

Фото: Егор Сурин

Памятное фото с "Арены-2000" с Кубком Гагарина

Фото: ХК «Локомотив»

Концерт рэп-исполнителя МОТ

Фото: Правительство Ярославской области

Смотреть

Новости компаний Все