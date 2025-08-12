Кубок Гагарина приедет в города Ярославской области: график

12 августа стартует тур Кубка Гагарина, обладателем которого стал ХК «Локомотив», по округам Ярославской области. В правительстве области сообщали, что в первый день тура главный трофей КХЛ привезут в Переславль-Залесский.

Фотосессия с главным трофеем хоккейного турнира Кубок Гагарина на у памятника 1000-летию основания Ярославля. Символ КХЛ — снежный человек

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В администрации округа сообщили, что презентация Кубка Гагарина состоится в 12:00 на Народной площади. 13 августа главный трофей КХЛ привезут в Ростов Великий — в 10:00 в ФОК «Олимп», и в Гаврилов-Ям — с 14:00 до 17:00 в Гаврилов-Ямской ДЮСШ.

14 августа главный трофей КХЛ выставят в Рыбинске в ДС «Полет» с 11:00 до 14:00, а также в Тутаеве — в Центральном парке с 15:00 до 17:00. Заключительным городом тура станет Данилов. Там Кубок Гагарина презентуют в молодежном центре «Бригантина» в 12:00.

В одной из окружных администраций сообщали, что участие команды ХК «Локомотив» в мероприятии не подразумевается. Как ранее сообщал губернатор Михаил Евраев, в каждом городе тура организуют развлекательную программу.

«Этот тур станет продолжением большого праздника в честь нашей победы, которая навсегда вошла в историю хоккея»,— считает господин Евраев.

Алла Чижова