Определен подрядчик для ремонта корпуса томской психиатрической больницы

Победителем конкурса на выполнение капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения — главного корпуса отделений 8 и 11 томской клинической психиатрической больницы — признано ООО «Монтажстрой». Цена контракта составит 189 млн руб.

Подрядчику необходимо выполнить работы по ремонту фасада и крыши зданий, внутренних помещений и инженерных систем (отопления, электроснабжения, пожарной сигнализации), а также благоустройство территории. В ходе ремонта старые инженерные системы будут демонтированы и установлены новые, а также полностью обновлена внутренняя отделка помещений, проведена замена окон.

По данным администрации Томской области, в отремонтированных помещениях главного корпуса разместится детское отделение. Проектом предусмотрены палаты и учебные классы для детей, помещения для ЛФК, релаксации, массажа, сенсорная и соляная комнаты, кабинеты психиатра и логопеда, обеденный и музыкальный залы. Сдать объект требует до 25 ноября 2026 года.

Официальное открытие психиатрической лечебницы состоялось 25 октября 1909 года. Она была рассчитана на 1050 человек и обслуживала четыре сибирских губернии, а также Семипалатинскую, Акмолинскую и Забайкальскую области и, кроме этого, служила базой для преподавания психиатрии. В годы Великой Отечественной войны на площадях больницы разместился эвакогоспиталь, в котором проходило лечение и восстановление больных с особыми ранениями.

ООО «Монтажстрой» зарегистрировано в Томске в 2017 году. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий. Общество принадлежит Владимиру Курбацкому. Согласно данным Rusprofile, организация участвовала в роли поставщика в 19 государственных закупках на сумму 326 млн руб. Выручка компании в 2024 году составила 393 млн руб., прибыль 41 млн руб.

Лолита Белова