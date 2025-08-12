Глава СКР контролирует расследование об избиении жителем Башкирии экс-супруги

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщает Информационный центр СКР.

В соцмедиа распространилась видеозапись, на которой фигурант уголовного дела избивает бывшую супругу. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

Как сообщал Telegram-канал Mash-Batash, инцидент произошел в Туймазах. Отмечается, что бывший муж избил пострадавшую из-за того, что узнал о ее новых отношениях.

Майя Иванова