Глава СКР контролирует расследование об избиении жителем Башкирии экс-супруги
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщает Информационный центр СКР.
В соцмедиа распространилась видеозапись, на которой фигурант уголовного дела избивает бывшую супругу. Пострадавшую с травмами госпитализировали.
Как сообщал Telegram-канал Mash-Batash, инцидент произошел в Туймазах. Отмечается, что бывший муж избил пострадавшую из-за того, что узнал о ее новых отношениях.