Девелопер «Брусника» построит в микрорайоне Крохалева дома до 20 этажей

Краевое минимущество утвердило документацию по планировке территории в микрорайоне Лодыгина, ограниченную улицами Лодыгина, Солдатова и Емельяна Ярославского в Перми. В приказе министерства сообщается, что документация утверждена на основании заявления ООО «Комфорт и функциональность. Специализированный застройщик» — это компания уральского девелопера «Брусника», который займется комплексным развитием несмежных территорий Тихого Компроса и площадки в районе улиц Лодыгина, Солдатова и Ярославского.

Согласно документации, в зоне реновации в микрорайоне Лодыгина девелопер возведет многоквартирные дома не более 20 этажей. Суммарная поэтажная площадь наземной части новостроек в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные помещения, составит 36,5 тыс. кв. м. В жилой застройке разместится не менее 125 машино-мест, для планируемых нежилых помещений будет запроектировано 27 машино-мест.

Минувшей осенью компания «Брусника» выиграла на торгах право комплексного развития территорий, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Площадь для реновации составляет 6,53 га и включает пять многоквартирных аварийных домов. После расселения аварийных домов инвестор построит на этой территории около 100 тыс. кв. м жилья и передаст муниципалитету несколько квартир для детей-сирот. Весной 2025 года «Брусника» представила на градсовете концепцию освоения территории в районе улиц Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова, а в июле рассказала о планах застройки Тихого Компроса.