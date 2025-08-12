Сотрудники астраханского УФНС попали под следствие за служебный подлог

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении начальника одного из отделов регионального УФНС и двух инспекторов уголовное дело о служебном подлоге (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Фигурантам вменяют восемь эпизодов преступлений. Как выяснило следствие, они незаконно привлекли предпринимателей к административной ответственности без фактического проведения выездного обследования путем внесения в протоколы ложной информации.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФСБ. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства совершения преступлений.

Павел Фролов