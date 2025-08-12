Осенью в ТРК «Семья» откроется большой магазин спортивной сети SneakerBOX

В этом году в пермском ТРК «Семья» откроется большой магазин сети спортивной одежды и обуви SneakerBOX, сообщают в пресс-службе торгового центра. Администрация «Семьи» в августе передала новому арендатору площадку на втором этаже II очереди торгового центра. Новый магазин станет одним из самых крупных в ТРК и займет 640 кв. м. По предварительным планам, отдел начнет работу в ноябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

SneakerBOX представляет спортивную одежду и обувь таких мировых брендов, как Reebok, Adidas, Puma, DC Shoes, Quiksilver, U.S.Polo Assn., Lumberjack.

Отметим, что сетью SneakerBox управляет турецкий производитель одежды и обуви FLO Retailing, работающий в 21 стране. В 2023 году FLO Retailing выкупила российский бизнес сети Reebok, переименовав торговые точки компании в SneakerBox.