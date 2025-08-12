Экс-глава Свердловского района Перми будет руководить реготделением комитета поддержки Путина

Бывший глава Свердловского района Перми Александр Филиппов возглавил краевое отделение Общероссийской общественной организации содействия развитию регионов России «Всероссийский комитет поддержки Путина». Об этом сообщает портал Ura.ru.

Александр Филиппов руководил Свердловским районом Перми с июля 2021-го по июль 2024 года. В ноябре 2024 года стало известно, что он трудоустроился в ПАО «Метафракс Кемикалс», где занял должность директора по взаимодействию с органами власти.

Общероссийская общественная организация содействия развитию регионов России «Всероссийский комитет поддержки Путина» создана в марте 2021 года. Как сказано на сайте организации, комитет «проводит ряд мероприятий, направленных на пропаганду идеологии государственности и патриотизма, а также на решение важнейших вопросов местного значения, направленных на улучшение качества жизни населения. Кроме того, комитет активно работает по патриотическому и спортивному воспитанию детей и молодежи».