«Золотое Яблоко» подало заявку в Роспатент на регистрацию лаймового цвета

Уральский бьюти-ритейлер «Золотое Яблоко» подал заявку в Роспатент на регистрацию лаймового цвета (PANTONE 389C; RGB 220, 255, 0). Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, этот оттенок, используемый в маркетинговых материалах и упаковке, стал отличительным знаком бренда в странах присутствия компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы хотим укрепить визуальную идентичность бренда, чтобы минимизировать возможную путаницу в глазах клиентов и защитить их от мошенников, которые, злоупотребляя доверием потребителей, используют цвета и атрибутику в своих целях»,— прокомментировал основатель и совладелец «Золотого Яблока» Максим Паняк.

«Регистрация цвета в качестве товарного знака позволит правообладателю монополизировать его при оказании услуг, защитив узнаваемость бренда от посягательств конкурентов. В условиях правовой охраны любое мимикрирование под средства индивидуализации "Золотого Яблока", включая не только логотип, но и цвет, повлечет издержки»,— прокомментировала руководитель практики «Интеллектуальная собственность» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Елена Баршай. По ее словам, заявок на испрашивание охраны цвета мало, так как такие регистрации являются сложными и оказывают серьезное влияние на правоприменительную практику.

В пресс-службе компании привели данные ВЦИОМ, где указано, что 73% респондентов считают лаймовый цвет узнаваемым атрибутом «Золотого Яблока». Половина опрошенных посещала магазины, оформленные в этом цвете, и большинство покупателей (56%) заявили, что ассоциируют лаймовую атрибутику с брендом.

«Золотое Яблоко» — один из крупнейших международных бьюти-ритейлеров, основанный в Екатеринбурге в 1996 году. Компания ведет бизнес в шести странах: России, Казахстане, Республике Беларусь, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Направление электронной коммерции в компании активно развивается с начала пандемии 2020 года. Сейчас на нее приходится более 50% выручки. В компании работают более 10 тыс. человек. Штат IT насчитывает более 700 сотрудников.

Мария Игнатова