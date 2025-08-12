Под Саратовом пойдет под суд экс-директор УК за ущерб ресурснику на 3,3 млн

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о причинении ресурсоснабжающей организации имущественного ущерба на сумму более 3,3 млн руб. (ч. 1 ст. 165 УК РФ) в отношении 54-летнего бывшего директора ООО «УК "Покровск"». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант в период с октября 2024 года по январь 2025 года не стал оплачивать услуги за потребленную электроэнергию, хотя имел такую возможность, а потратил деньги на цели, связанные с осуществлением деятельности организации. В итоге ресурснику был причинен материальный ущерб в размере более 3,3 млн руб.

На стадии расследования уголовного дела на имущество родственников фигуранта наложили арест. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов