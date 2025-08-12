В Самарской области один человек погиб и семь пострадали в ДТП с легковыми авто

Смертельная авария произошла в Самарской области вечером в понедельник, 11 августа. Происшествие случилось в 19:30 (MSK+1) на 372 км автодороги Казань-Буинск-Ульяновск-подъезд к Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Женщина 1992 года рождения за рулем автомобиля Suzuki ехала со стороны села Новый Буян в направлении Старого Буяна, на перекрестке не уступила дорогу и врезалась в машину Lada Priora под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался по главной дороге.

В результате происшествия водитель иномарки погибла на месте. Еще семь человек пострадали и были госпитализированы. Среди травмированных оказались четверо несовершеннолетних.

Георгий Портнов