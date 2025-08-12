В Пензенской области ищут подрядчика на поставку предметов для новорожденных

В Пензенской области объявили аукцион на поставку предметов первой необходимости для новорожденных. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Речь идет о детских санках, санках-колясках, автолюльках и автокреслах. Первые два наименования требуются в количестве по 219 штук, остальные — по 226 штук.

Заказчиком выступает Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Поставку необходимо осуществить в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта.

Извещение о закупке размещено 11 августа. Заявки принимаются до 19 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,1 млн руб.

Павел Фролов